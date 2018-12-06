Пеле считает себя и Марадону лучше Месси

Бразильский нападающий Пеле считает себя и Диего Марадону лучше Лионеля Месси. Легенда мирового футбола назвал недостатки нападающего «Барселоны».

«Как можно сравнивать игрока, который умеет играть головой, бить с левой, бить с правой, с игроком, у которого только одна рабочая нога, всего один навык и не лучшая игра головой? Как можно сравнивать? Чтобы сравнивать с Пеле, этот футболист должен уметь бить и правой, и левой, и головой.

Марадона — один из лучших игроков мира. Если вы спросите меня, был ли он лучше Месси, то да, был. Намного лучше» — заявил Пеле.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com