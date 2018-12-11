Открытие стадиона «Тоттенхэма» откладывается

Автор: Дарья Григорьева 0

«Тоттенхэм» не переедет в ближайшее время на свой новый стадион. Клуб сыграет на этой арене только спустя два месяца. 

Стадион будет введен в полную эксплуатацию в феврале. Пока «Тоттенхэму» необходимо провести несколько тестовых мероприятий, чтобы открыть новую арену.

С ознакомительной экскурсией на 6 тыс. человек клуб справится. Но мероприятий, перед матчем с «Манчестер Юнайтед», обязательных для проверки функционирования всех систем стадиона, недостаточно. Поэтому первый матч «Тоттенхэма»  на новой арене состоится второго февраля против «Ньюкасла».

Напомним, что «шпоры» в нынешнем сезоне АПЛ занимают третье место с 36 очками. В Лиге чемпионов в группе В команда Маурисио Почеттино находится на второй строчке с семью очками.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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