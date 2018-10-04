Игорь Акинфеев пропустит один матч Лиги Чемпионов

Автор: Андрей Синельщиков 0

Представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев будет дисквалифицирован только на одну игру группового турнира Лиги чемпионов.  32-летний вратарь получил красную карточку в матче против мадридского «Реала».

«Мы подтверждаем, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дисквалифицирован на один матч из-за двух желтых карточек, которые он получил в одной и той же игре. Дисквалификации на большее число матчей для Акинфеева не будет», — сообщили в УЕФА.

ЦСКА без Акинфеева проведет один матч. 23 октября красно-синие встречаются в гостях с итальянской «Ромой».

Матч между ЦСКА и «Реалом», прошедший во вторник, 2 октября, завершился победой армейцев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Никола Влашич.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-экспресс

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