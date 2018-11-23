Игрок «Атлетико» готов перейти в «Милан»

Защитник «Атлетико» Диего Годин собирается покинуть клуб. Летом футболист может перейти в «Милан».
У Година заканчивается в конце сезона контракт. Его продлевать игрок не собирается. Отношения защитника с «Атлетико» ухудшились по причине недовольства уругвайца. Годин рассчитывал на длительное соглашение с клубом, а не на один год.
Главный претендент на футболиста — «Милан». Технический директор миланцев Леонардо намерен в ближайшее время провести переговоры с защитником.
Фото: Global Look Press
Источник: Twitter Milan Eye