Игрок «Атлетико» готов перейти в «Милан»

Защитник «Атлетико» Диего Годин собирается покинуть клуб. Летом футболист может перейти в «Милан».

У Година заканчивается в конце сезона контракт. Его продлевать игрок не собирается. Отношения защитника с «Атлетико» ухудшились по причине недовольства уругвайца. Годин рассчитывал на длительное соглашение с клубом, а не на один год.

Главный претендент на футболиста — «Милан». Технический директор миланцев Леонардо намерен в ближайшее время провести переговоры с защитником.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter Milan Eye