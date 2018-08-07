Бывший игрок «Шахтера» Бернард отказал «Милану» и перейдет в «Эвертон»

Бывший полузащитник «Шахтера» Бернард перейдет в английский «Эвертон». 25-летний бразилец подпишет с ливерпульским клубом контракт на 4 года.

Зарплата 25-летнего бразильца в новой команде будет составлять 6 миллионов евро в год. Футболист прилетел в Великобританию еще в понедельник, где пройдет медосмотр и будет представлен публике.

Ранее сообщалось, что Бернард близок к договоренности с «Миланом», который предлагал ему соглашение с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год. Бернард присоединится в «Эвертоне» к своему соотечественнику нападающему Ришарлисону.

За «Шахтер» Бернард в общей сложности провел 146 матчей и забил 24 гола. В зимнее трансферное окно 2018 года бразильский полузащитник покинул клуб на правах свободного агента.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport