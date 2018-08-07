Бывший игрок «Шахтера» Бернард отказал «Милану» и перейдет в «Эвертон»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Бывший полузащитник «Шахтера» Бернард перейдет в английский «Эвертон». 25-летний бразилец подпишет с ливерпульским клубом контракт на 4 года.

Зарплата 25-летнего бразильца в новой команде будет составлять 6 миллионов евро в год. Футболист прилетел в Великобританию еще в понедельник, где пройдет медосмотр и будет представлен публике.

Ранее сообщалось, что Бернард близок к договоренности с «Миланом», который предлагал ему соглашение с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год. Бернард присоединится в «Эвертоне» к своему соотечественнику нападающему Ришарлисону.

За «Шахтер» Бернард в общей сложности провел 146 матчей и забил 24 гола. В зимнее трансферное окно 2018 года бразильский полузащитник покинул клуб на правах свободного агента.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Пепе Рейна и Иван Стринич перешли в «Милан»

Паоло Мальдини

Паоло Мальдини может стать техническим директором в «Милане»

«Челси» может приобрести Пепе Рейну на место Тибо Куртуа

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 