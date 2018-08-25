Премьер-лига. 5-й тур. «Спартак» победил динамовцев

В старейшем дерби Москвы верх взяли спартаковцы. На голы Квинси Промеса и Лоренсо Мельгарехо «Динамо» ответило точным ударом Владимира Рыкова.

Премьер-лига. 5-й тур

СПАРТАК — ДИНАМО — 3:1 (2:0)

Москва. 25 августа.

Стадион: «Открытие Арена».

Судья: Евгений Турбин (Москва)

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Фернандо, Глушаков (Попов, 61), Зобнин, Промес, Самедов (Тимофеев, 74), Зе Луиш (Луис Адриано, 87).

«Динамо»: Шунин, Козлов (Хольмен, 19), Рыков, Шуньич, Рауш (Морозов, 87), Теттех, Соу, Черных, Жоаозиньо, Панченко (Марков, 67), Луценко.

Голы: 1:0 – Промес (7, с пенальти), 2:0 – Мельгарехо (14), 2:1 – Рыков (82).

Предупреждения: Рыков (26), Соу (34), Рассказов (42), Теттех (49), Зобнин (63); Луис Адриано (90).

23 (11) удары (в створ) 9 (6)

17 фолы 14

11 угловые 4

2 офсайды 0

44% владения мячом 56

При поддержке трибун спартаковцы открыли счет уже на 7-ой минуте: Промес уверенно исполнил пенальти. Евгений Турбин указал на «точку» после фола Тони Шуньича на Зе Луише. Через семь минут счёт увеличился: Лоренсо Мельгарехо замкнул подачу Александра Самедова. Красно-белые образцово сыграли и в обороне, не позволив динамовцам создать реальный момент для взятия ворот Александра Максименко.

В начале второго тайма «Спартак» мог сделать счёт неприлично крупным, но удар Зе Луиша в падении через себя пришелся в штангу. «Динамо» смогло отыграть один мяч за 10 минут до конца основного времени благодаря голу Рыкова со своей половины поля. Защитник запустил мяч за шиворот Максименко, который далеко ушел от ворот. Отыграть еще один гол динамовцы так и не смогли. «Спартак» продолжил свою беспроигрышную серию, которая составляет уже пять матчей. Более того, в четырех матчах из пяти подопечные Массимо Карреры одержали победу.

Фото: твиттер ФК «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»