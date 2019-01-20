Пол Скоулз возглавит клуб 4-го дивизиона Англии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз будет назначен на пост главного тренера английского клуба из 4-го дивизиона. Он станет наставником «Олдхэма».

По информации источника, о назначении 44-летнего английского специалиста объявят в течение суток. Отмечается, что Скоулз с детства поддерживал именно «Олдхэм», несмотря на то что его карьера была связана с манкунианцами.

Напомним, в декабре прошлого года руководство «Олдхэма» отправило в отставку бывшего наставника команды — Фрэнки Банна.

После 28 туров «Олдхэм» набрал 39 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице 4-го английского дивизиона. Пол Скоулз является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В 2013 году он объявил о завершении профессиональной карьеры.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph