Марсело: «Был удивлен заменой в матче с «Жироной», но уважаю решение Лопетеги»

Защитник мадридского «Реала» Марсело признался, что был удивлен решением главного тренера команды Хулена Лопетеги заменить его на 60-й минуте матча с «Жироной». «Реал» во втором туре Примеры одержал победу со счетом 4:1.

«Я был удивлен своей заменой, но уважаю решение тренера. Я хотел играть дальше, так как чувствовал себя на 100% готовым.

Мы на правильном пути и обязательно будем играть все лучше от матча к матчу. Мы хорошо сыграли с «Жироной» и набрали три очка.

Уход Роналду? Он лучший футболист мира и, конечно, нам будет его не хватать. Но Бэйл и Бензема также очень хороши.

Вратарская позиция? У нас два очень хороших голкипера. Я рад за Кейлора, он здорово справляется», — заявил бразилец.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca