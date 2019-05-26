Премьер-лига. 30-й тур. «Зенит» разгромил «Енисей» в Санкт-Петербурге

«Зенит» принимал на Крестовском острове «Енисей». Чемпион России забил четыре мяча в ворота красноярцев.

Премьер-лига. 30-й тур

ЗЕНИТ — ЕНИСЕЙ — 4:1 (1:0).

Санкт-Петербург. 26 мая.

Стадион: «Газпром-Арена». 50 073 зрителя.

Судья: Алексей Сухой (Люберцы).

«Зенит»: Лунев, Анюков (Маммана, 80), Нету (Заболотный, 88), Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин, Мак (Смольников, 46), Дзюба, Азмун, Дриусси.

«Енисей»: Юрченко (Едапин, 76), Ятченко, Рожков, Гаджибеков, Грицаенко, Торбинский, Комков, Семакин, Хубулов (Савичев, 65), Сарр, Кутьин (Костюков, 82).

Голы: 1:0 – Азмун (26 — с пенальти), 2:0 – Дриусси (58), 3:0 – Ерохин (60), 4:0 – Дриусси (71), 4:1 – Торбинский (84).

Предупреждения: Кутьин (25), Ерохин (50).

10 (5) удары (в створ) 11 (3)

9 фолы 12

11 угловые 6

3 офсайды 2

63 % владения мячом 37

С первых минут матча «Зенит» начал атаковать. Защита гостей заблокировала удары Дзюбы и Ерохина. В середине тайма петербуржцы заработали пенальти за игру рукой. Азмун оказался точен. В концовке тайма «Енисей» мог сравнять счет. Сначала Лунев с трудом отбил дальний удар, затем Анюков в подкате выбил мяч. Во второй половине встречи команда Сергея Семака усилила натиск на ворота Юрченко. Дриусси успешно замкнул подачу Жиркова, затем Ерохин был точен после паса Дзюбы. Аргентинский форвард оформил дубль после перепасовки с Азмуном. «Енисей» в концовке матча забил гол престижа. Торбинский точно пробил в дальний угол ворот Лунева. Команда из Санкт-Петербурга за весь сезон только один раз проиграла и сыграла вничью дома. «Енисей» же только один раз побеждал и расходился миром на выездных матчах.

Фото: твиттер клуба «Зенит»

Источник: Еженедельник «Футбол»