«Реал» не побеждает 5 матчей подряд и впервые за 9 лет трижды подряд проиграл

Автор: Поршнев Тимофей 0

«Реал» дома проиграл «Леванте» (1:2) в 9-м туре Ла Лиги. Таким образом, это был пятый матч «сливочных», в котором им не удалось победить.

Клуб из Мадрида не может выиграть пять игр подряд: три поражения и одна ничья в примере плюс поражение от ЦСКА в Лиге чемпионов.

«Реал» впервые с мая 2009 года проиграл три матча подряд (ЦСКА, «Алавесу» и «Леванте»). Тогда тренером был Хуанде Рамос.

У «Реала» по-прежнему 14 очков. Команда Хулена Лопетеги занимает пятое место в чемпионате Испании и по итогам тура может опуститься в середину таблицы. В этой игре «Реал» установил рекордную для себя серию без голов. Она составила 480 минут.

Сайт ftbl.ru показывал этот матч в прямом эфире. Следующая трансляция состоится в 21:45, «Барселона» сыграет с «Севильей». 

Фото: Global Look Press
Источник: Sports.ru

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Серхио Рамос

Серхио Рамос: «Антуан Гризманн слишком самоуверен в своем невежестве»

Перес и Роналду

Флорентино Перес: «Однажды Роналду вернется в «Реал»

Лука Модрич

Лука Модрич: «Непросто вернуться в игровой ритм после эмоций, пережитых на ЧМ-2018»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 