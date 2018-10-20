«Реал» не побеждает 5 матчей подряд и впервые за 9 лет трижды подряд проиграл

«Реал» дома проиграл «Леванте» (1:2) в 9-м туре Ла Лиги. Таким образом, это был пятый матч «сливочных», в котором им не удалось победить.

Клуб из Мадрида не может выиграть пять игр подряд: три поражения и одна ничья в примере плюс поражение от ЦСКА в Лиге чемпионов.

«Реал» впервые с мая 2009 года проиграл три матча подряд (ЦСКА, «Алавесу» и «Леванте»). Тогда тренером был Хуанде Рамос.

У «Реала» по-прежнему 14 очков. Команда Хулена Лопетеги занимает пятое место в чемпионате Испании и по итогам тура может опуститься в середину таблицы. В этой игре «Реал» установил рекордную для себя серию без голов. Она составила 480 минут.

Сайт ftbl.ru показывал этот матч в прямом эфире. Следующая трансляция состоится в 21:45, «Барселона» сыграет с «Севильей».

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru