Жозе Моуринью не отпустит игроков «МЮ» к семьям на рождество

Автор: Роман Шлуинский 0

Жозе Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»  Жозе Моуринью намерен лишить своих футболистов возможности провести вечер Рождества с семьей. Португалец назначил на вечер 25 декабря тренировку и не планирует отпускать игроков по домам раньше.

Главный тренер «красных дьяволов» недоволен отношением футболистов к работе и намерен наказать их дополнительной тренировкой.

Напомним, в предыдущие годы 25 декабря у игроков «красных» были только легкие утренние занятия, после чего они отправлялись к семьям праздновать Рождество.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед»  занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 26 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ромелу Лукаку

Моуринью не думает об отдыхе Ромелу Лукаку

Жозе Моуринью

«МЮ» выделит Моуринью более 100 миллионов фунтов

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью может вернуться в «Реал»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 