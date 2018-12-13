Жозе Моуринью не отпустит игроков «МЮ» к семьям на рождество

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен лишить своих футболистов возможности провести вечер Рождества с семьей. Португалец назначил на вечер 25 декабря тренировку и не планирует отпускать игроков по домам раньше.

Главный тренер «красных дьяволов» недоволен отношением футболистов к работе и намерен наказать их дополнительной тренировкой.

Напомним, в предыдущие годы 25 декабря у игроков «красных» были только легкие утренние занятия, после чего они отправлялись к семьям праздновать Рождество.

После 16 туров «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 26 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun