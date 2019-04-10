Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч. «Ювентус» в Амстердаме сыграл вничью с «Аяксом»

«Аякс» в Амстердаме принимал «Ювентус». Итальянский клуб забил гол на выезде и сыграл вничью.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч.

АЯКС (ГОЛЛАНДИЯ) — ЮВЕНТУС (ИТАЛИЯ) — 1:1 (0:1)

Амстердам. 10 апреля.

Стадион: «Йохан Кройфф Арена».

Судья: Карлос дель Серро Гранде (Испания).

«Аякс»: Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, де Йонг, Шоне (Эккеленкамп, 75), Зиеш, Тадич, Нерес.

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Канселу, Пьянич, Матюиди (Дибала, 75), Бентанкур, Роналду, Бернардески (Хедира, 90), Манджукич (Дуглас Коста, 60).

Гол: 0:1 — Роналду (45), 1:1 — Нерес (46).

Предупреждение: Тальяфико (41), де Йонг (55), Шоне (71), Пьянич (83), Эккеленкамп (90).

18 (6) удары (в створ) 7 (1)

15 фолы 10

4 офсайды 0

4 угловые 3

58 % владения мячом 42

В первом тайме команды создали немного моментов. Бернадерски пробил вне штрафной, мяч пролетел чуть выше ворот. Полузащитник незадолго до перерыва снова ударил по воротам, но не хватило точности. За пару минут до конца тайма «Ювентус» вышел вперед. Роналду замкнул подачу Канселу. Второй тайм едва начался, а счет стал равным. Давид Нерес точно пробил с края штрафной. Бразилец спустя пять минут забил второй гол, но после просмотра видеоповтора взятие ворот было отменено. В конце тайма удар Дугласа Косты пришелся в штангу. «Ювентус» продлевает беспроигрышную серию. Туринцы десятую игру подряд не проигрывают «Аяксу». Последний раз амстердамцы побеждали «старую синьору» еще в 1974 году.

Фото: твиттер клуба «Аякс»

Источник: Еженедельник «Футбол»