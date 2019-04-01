После матча «Селтик» — «Рейнджерс» три болельщика получили ножевые ранения

В матче 31-го тура чемпионата Шотландии «Селтик» принимал «Рейнджерс» (2:1). После этой встречи в Глазго произошли стычки между болельщиками команд.

По информации источника, три болельщика были госпитализированы с ножевыми ранениями в результате потасовок. Отмечается, что в драке принимало участие около 15 человек. Видевшие происходящее люди рассказывали, что заметили пострадавших с ножевыми ранениями в шею и спину.

Сообщается, что в полиции подтвердили факт госпитализации трех пострадавших. Однако информации об арестах виновников пока не поступало. Состояние раненых на данный момент неизвестно.

Напомним, матч между команда проходил на стадионе «Селтик Парк». Встреча завершилась победой хозяев — 2:1. Автором победного гола матча стал хавбек Джеймс Форрест, отличившийся на 86-й минуте.

После 31 тура «Селтик» с 73 баллами занимает первую позицию в турнирной таблице чемпионата Шотландии. Отрыв от занимающего второе место «Рейнджерс» составляет 13 очков.

Фото: твиттер «Рейнджерс»

Источник: The Sun