Жозе Моуринью: «я не знаю, вернется ли Антони Марсьяль»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Француз покинул расположение «Манчестер Юнайтед» на сборах в США из-за рождения ребенка. Ранее агент футболиста заявил, что Антони Марсьяль хочет покинуть английский клуб.

«Антони Марсьяль? Лучше вопросы о нем спрашивать у нашего пресс-секретаря, если он захочет ответить. Я не знаю, воссоединится ли Марсьяль со своими партнерами по команде», — признался португальский специалист.

Антони Марсьяль до отъезда из США присутствовал на сборах «красных дьяволов» в рамках международного Кубка чемпионов. Французский футболист был в заявке на матчах против «Ливерпуля» и мадридского «Реала», однако на поле так и не вышел.

Антони Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В его активе 86 игр, в которых французский футболист отметился 24 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Моуриньо и Погба

Поль Погба хочет вернуться в «Ювентус» из-за разногласий с Жозе Моуринью

Антони Марсьяль может заменить в «Челси» Эдена Азара

Чемпионат мира по футболу. 1/2 финала. Франция — Бельгия — 1:0. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 10 июля 2018 г.

Месут Озил завершил карьеру в сборной Германии, «Челси» нацелился на игрока «МЮ», Витсель готов вернуться в Европу. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 