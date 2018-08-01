Жозе Моуринью: «я не знаю, вернется ли Антони Марсьяль»

Француз покинул расположение «Манчестер Юнайтед» на сборах в США из-за рождения ребенка. Ранее агент футболиста заявил, что Антони Марсьяль хочет покинуть английский клуб.

«Антони Марсьяль? Лучше вопросы о нем спрашивать у нашего пресс-секретаря, если он захочет ответить. Я не знаю, воссоединится ли Марсьяль со своими партнерами по команде», — признался португальский специалист.

Антони Марсьяль до отъезда из США присутствовал на сборах «красных дьяволов» в рамках международного Кубка чемпионов. Французский футболист был в заявке на матчах против «Ливерпуля» и мадридского «Реала», однако на поле так и не вышел.

Антони Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В его активе 86 игр, в которых французский футболист отметился 24 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports