Эдин Джеко: «Я «умер» 100 раз, чтобы сборная Боснии и Герцеговины жила»

Автор: Роман Шлуинский 0

Форвард «Ромы» и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко рассказал про то, через что ему пришлось пройти, чтобы сборная Боснии и Герцеговины жила. Также он признался в любви своей национальной команде.

«Я «умер» 100 раз, чтобы сборная жила. Я люблю тебя, Босния и Герцеговина», — написал Джеко в твиттере.

Напомним, вчера 33-летний футболист получил памятную футболку в честь 100 матчей за сборную Боснии и Герцеговины перед встречей отборочного турнира Евро-2020 с командой Армении (2:1).

Эдин Джеко выступает в составе сборной Боснии и Герцеговины с 2007 года. За 100 проведенных матчей боснийский нападающий забил 55 голов и отдал 20 результативных передач.

Фото: твиттер «Ромы»
Источник: твиттер Эдина Джеко

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Порту» забил гол на выезде в Риме

«Интер» хочет заменить Мауро Икарди игроком «Ромы» Эдином Джеко

Рамон Мончи

Рамон Мончи покинул «Рому»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 