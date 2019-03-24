Эдин Джеко: «Я «умер» 100 раз, чтобы сборная Боснии и Герцеговины жила»

Форвард «Ромы» и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко рассказал про то, через что ему пришлось пройти, чтобы сборная Боснии и Герцеговины жила. Также он признался в любви своей национальной команде.

«Я «умер» 100 раз, чтобы сборная жила. Я люблю тебя, Босния и Герцеговина», — написал Джеко в твиттере.

Напомним, вчера 33-летний футболист получил памятную футболку в честь 100 матчей за сборную Боснии и Герцеговины перед встречей отборочного турнира Евро-2020 с командой Армении (2:1).

Эдин Джеко выступает в составе сборной Боснии и Герцеговины с 2007 года. За 100 проведенных матчей боснийский нападающий забил 55 голов и отдал 20 результативных передач.

Фото: твиттер «Ромы»

Источник: твиттер Эдина Джеко