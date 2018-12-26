Матео Ковачич: «Азар спрашивал меня о «Реале»

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич, который выступает за «Челси» на правах аренды, поделился мнением о партнере по лондонскому клубу Эдене Азаре. Хорват также заявил, что десятый номер «синих» спрашивал про мадридский клуб. 

«Я считаю Азара невероятным футболистом. Ранее я и не знал, что он настолько хорош. Уверен, Эден может легко стать одним из трех лучших футболистов мира. Да, он спрашивал меня о «Реале» , но сейчас мы оба сосредоточены на том, чтобы провести отличный сезон в «Челси», — сказал Ковачич

Ранее появилась информация, что «сливочные» намерены приобрести Азара и готовы предложить лондонцам обменять бельгийского футболиста на двоих своих игроков — Иско и Ковачича.

В нынешнем сезоне Ковачич сыграл за «Челси» 22 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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