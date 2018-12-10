Премьер-лига. 17-й тур. «Ахмат» победил тульский «Арсенал»

В последнем матче 17-го тура «Ахмат» принимал тульский «Арсенал». Встреча закончилась победой грозненцев — 2:0.

Премьер-лига. 17-й тур

АХМАТ — АРСЕНАЛ — 2:0 (1:0)

Грозный. 10 декабря.

Стадион: «Ахмат-Арена».

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Думбия, Бериша (Мбенге, 71), Раванелли, Иванов, Исмаэл (Родолфо, 88), Митришев (Садулаев, 90).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес (Ожегович, 90), Мохаммед, Костадинов (Горбатенко, 79), Мирзов, Бакаев, Кангва (Крикуненко, 71), Джорджевич.

Голы: 1:0 — Раванелли (34), 2:0 — Мбенге (90).

Предупреждения: Костадинов (4), Семенов (31), Бакаев (55), Иванов (55), Мирзов (60), Раванелли (65), Мохаммед (65), Григалава (76), Исмаэл (81), Мбенге (87), Горбатенко (88), Уциев (90).

16 (6) удары (в створ) 5 (1)

12 фолы 13

4 угловые 5

4 офсайды 0

54 % владения мячом 46

В начале матча хозяева сразу же захватили инициативу. Активнее всех играл Исмаэл, который за первые 10 минут нанес 2 удара по воротам. Но мячи пролетали мимо. На 34-й минуте грозненцы забили гол. И здесь не обошлось без Исмаэла: бразилец пробил по воротам, Левашов отбил, и мяч отскочил на Раванелли. Он и отправил снаряд точно в цель. Второй тайм запомнился большим количеством желтых карточек. Футболисты команд заработали 10 горчичников. Уже в дополнительное ко второму тайму время Мбенге удвоил преимущество хозяев: Садулаев пробил по воротам, а Мбенге добил мяч сетку.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»