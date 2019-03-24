«Наполи» готов продать Калиду Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может перейти в другую команду. Стало известно, за какую сумму клуб готов продать футболиста.

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис сообщил, что за сенегальского игрока они потребуют около 150 млн евро.

Кулибали заинтересовал несколько европейских клубов: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Барселона» и «Реал». Особенно внимательно за ним следят «красные дьяволы».

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник провел 26 матчей и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport