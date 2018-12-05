Игрок «Арсенала» может покинуть клуб

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек может сменить клубную прописку. Игрок, вероятно, переберется в новую команду уже летом.

Лондонский клуб не намерен продлевать контракт с футболистом. Соглашение истекает летом 2019 года. В таком случае, Уэлбек в статусе свободного агента покинет «Арсенал» и сможет бесплатно перейти в другую команду.

Напомним, что Дэнни Уэлбек перешел в лондонский клуб в 2014 году. В этом сезоне в АПЛ нападающий провел восемь игр, забил один мяч и отметился одной голевой передачей.

Фото: Global look Press

Источник: The Times