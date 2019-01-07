Тьерри Анри: «После моего ухода из «Арсенала» общаемся с Фабрегасом каждые 2-3 дня»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри высказался о переходе Франсеска Фабрегаса из «Челси» в клуб из княжества. Испанец уже провел последний матч за английский клуб.

«Вы, как и я, наверное, видели, что его люди стоя провожали его аплодисментами и в слезах. С того момента, как я ушел из «Арсенала», мы общались каждые два-три дня. В последнее время это не изменилось.В нем заинтересованы многие клубы», – сказал Анри.

В этом сезоне в чемпионате Англии Сеск принял участия в 6 матчах, не отметившись результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC