Луис Адриано может пропустить матч с «Динамо»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано рискует пропустить матч чемпионата России. Он может не принять участие в игре 19-го тура РПЛ против «Динамо».
Во время матча «Спартака» с «Уралом» (0:1) в рамках 1/4 финала Кубка России форвард получил сильный ушиб правой стопы. В связи с чем сегодня он не тренировался в общей группе. Его участие в предстоящей встрече под вопросом.
Также сообщается, что полузащитник Михаил Игнатов пока не восстановился от спазма мышц бедра. К общей группе присоединился хавбек Александр Ломовицкий.
Напомним, что матч «Спартак» — «Динамо» состоится 10 марта. На данный момент в турнирной таблице команда Кононова располагается на четвертой строчке с 29 очками.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Спартака»