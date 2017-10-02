Председатель ВСФО «Динамо» Владимир Стржалковский: «Мы поиск тренера не ведем, кандидатуры Кирьякова и Рахимова не предлагаются»

Председатель ВСФО московского «Динамо» Владимир Стржалковский поделился мнением о выступлении команды в первой трети чемпионата России. Функционер отметил, что поиски нового тренера не ведутся.

«Могло бы быть лучше. Приятно то, что матчи с ведущими командами – со «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА – не проиграли. Обидно, конечно, когда в концовках пропустили некоторые голы. Можно сетовать и на судейство, ошибки судей признавались, а сами судьи отправлялись работать в ФНЛ.

Если я сказал, что команда могла бы играть лучше, это и есть оценка работы тренера. Но всегда присутствует очень тонкий момент. Помню, когда «Динамо» меняло тренера по 4-5 раз в год, и ни к чему хорошему это не приводило. Калитвинцев работает по контракту и в случае необходимости замены любого сотрудника клуба, если это не критический или криминальный случай, руководитель должен иметь ответ на вопрос – кто и на каких условиях может прийти на замену, чтобы дело в целом не пострадало. Пока могу сказать, что в этом случае внутренняя работа над собой ни у меня, ни у Муравьева не закончена. Всему требуется время. Мы поиск тренера не ведем, но, подчеркиваю, по всем руководящим кандидатурам надо всегда понимать – кто может заменить, иметь «скамейку запасных».

Кандидатуры Кирьякова и Рахимова нам не предлагаются.

Повторюсь, что не считаю для себя возможным вмешиваться в тренировочный процесс. Напомню только, что еще год назад те же болельщики с жаром отстаивали необходимость того, чтобы Калитвинцев остался на своем посту. Теперь, после каждой неудачной игры, раздаются голоса, которые хотят крови главного тренера. Тем не менее, понимаю эту озабоченность. Думаю, что принимать решения надо взвешенно и рационально, и так, чтобы любые замены могли быть на пользу клуба, а не наоборот, как это часто бывало в истории того же «Динамо», — сказал Стржалковский.

В настоящий момент «Динамо» идет на предпоследнем месте в РФПЛ, имея всего две победы в 12-и матчах. В последней встрече бело-голубые потерпели разгромное поражение от «Локомотива» со счетом 0:3.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-экспресс