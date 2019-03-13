Федор Чалов стал лучшим игроков 19-го тура РПЛ

Автор: Дарья Григорьева 0

Chalov

РПЛ назвала лучшего игрока 19-го тура. Им оказался нападающий ЦСКА Федор Чалов. 

Форвард в матче против «Рубина» (3:0) забил мяч и сделал голевую передачу.

Напомним, Чалов продолжает лидировать в гонке бомбардиров чемпионата с 10 мячами. Также ранее стало известно, что молодой футболист получил вызов в сборную России на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

В нынешнем сезоне РПЛ он провел за ЦСКА 19 матчей и сделал пять голевых передач.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный Twitter РПЛ

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