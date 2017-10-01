Эден Азар может продлить контракт с «Челси» на выгодных условиях

«Челси» намерен продлить контракт с полузащитником Эденом Азаром и сделать его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. Переговоры начнутся после возвращения бельгийца из расположения сборной.

Согласно действующему соглашению, 26-летний футболист получает в столичном клубе 220 тысяч фунтов в неделю, однако руководство «синих» планирует повысить оклад Азара до 300 тысяч фунтов. На данный момент больше всех в Англии зарабатывает Поль Погба из «Манчестер Юнайтед» (290 тысяч фунтов).

Таким образом, «Челси» рассчитывает сохранить в составе своего лидера, которым активно интересуется мадридский «Реал».

Фото: Global Look Press

Источник: Sunday Express