«Интер» намерен купить Ромелу Лукаку

Бельгийский нападающий может покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона. В услугах 26-летнего форварда заинтересован миланский «Интер».

По информации итальянских СМИ, «манкунианцы» готовы расстаться с игроком в летнее межсезонье. Руководство клуба оценивает футболиста в 50 млн. евро.

Миланцы уже предложили за бельгийца 30 млн. евро и вингера Ивана Перишича. Напомним, «Юнайтед» пытался подписать хорвата прошлым летом.

В текущем сезоне Лукаку провел 32 матча в чемпионате Англии. На его счету 12 голов и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport