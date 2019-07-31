Андре Шюррле прошел медосмотр в «Спартаке»

Немецкий полузащитник может продолжить карьеру в чемпионате России. Хавбек уже прошел медобследование в «Спартаке».

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле успешно прошел медосмотр для столичной команды. В среду о трансфере футболиста объявят официально.

Сообщается, что 28-летний Шюррле будет выступать под номером 20. «Спартак» готов платить игроку 3 млн. евро в год. Московский клуб арендует вингера на один сезон с правом выкупа за 8 миллионов евро.

Напомним, в прошедшем сезоне Андре выступал за «Фулхэм» на правах аренды. Футболист провел 24 матча в чемпионате Англии и забил 6 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресc