Танги Ндомбеле может перейти в «Тоттенхэм»

Французский хавбек «Лиона» может перебраться в чемпионат Англии. В услугах 22-летнего полузащитника заинтересован «Тоттенхэм».

Руководство «шпор» намерено усилить линию полузащиты этим летом вследствие ухода Кристина Эриксена. Трансфер Ндомбеле — в списке приоритетных целей английского клуба.

Сообщается, что переговоры между клубами находятся на ранней стадии, стороны далеки от достижения договоренности. На данный момент стороны далеки от достижения договоренности. Сумма возможной сделки пока не разглашается.

В прошедшем сезоне хавбек провел 34 матча в чемпионате Франции. На его счету 1 гол и 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports