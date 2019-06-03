«Ювентус» намерен приобрести Кирана Триппьера

Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Англичанин выступает за лондонский клуб с 2015 года.

Интерес к футболисту проявляет «Ювентус». Туринцы видят в Триппьере замену Жоау Канселу. Португалец может уйти из туринского клуба, на него претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

28-летний Триппьер в прошлом сезоне провел 27 матчей в чемпионате Англии – на его счету один гол и четыре голевые передачи. Всего за «Тоттенхэм» игрок провел 69 игр.

Ранее Триппьер выступал за английские клубы «Бернли», «Барнсли» и «Манчестер Сити». За национальную сборную защитник выступает с 2017 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports