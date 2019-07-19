Анхель Корреа интересен «Милану»

Аргентинский хавбек может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Полузащитником интересуется «Милан».

«Россонери» уверены, что клубу удастся приобрести 24-летнего аргентинца. Трансфер футболиста оценивается в 55 миллионов евро.

Чтобы выручить эту сумму, миланцы готовы продать нападающего Патрика Кутроне «Вулверхэмптону». При этом, другой форвард команды – Андре Силва – отправится в «Монако».

Отметим, что над всеми тремя сделками работает известный футбольный агент Жорже Мендеш. В прошедшем сезоне Корреа провел 36 матчей в чемпионате Испании. В его активе 3 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: cайт журналиста Джанлуки Ди Марцио