Анхель Корреа интересен «Милану»

Автор: Анатолий Акулов 0

Анхель Корреа

Аргентинский хавбек может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Полузащитником интересуется «Милан».

«Россонери» уверены, что клубу удастся приобрести 24-летнего аргентинца. Трансфер футболиста оценивается в 55 миллионов евро.

Чтобы выручить эту сумму, миланцы готовы продать нападающего Патрика Кутроне «Вулверхэмптону». При этом, другой форвард команды – Андре Силва – отправится в «Монако».

Отметим, что над всеми тремя сделками работает известный футбольный агент Жорже Мендеш. В прошедшем сезоне Корреа провел 36 матчей в чемпионате Испании. В его активе 3 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: cайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Марко Джампаоло

Марко Джампаоло возглавит «Милан»

«Реал» хочет подписать Фабиана Руиса

Муриэль

«Аталанта» хочет приобрести Луиса Муриэля у «Севильи»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 