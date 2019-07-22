Гарет Бэйл может перейти в «Бейцзин Гуоань»

30-летний валлиец может перебраться в чемпионат Китая. Гаретом Бэйлом заинтересовался «Бейцзин Гуоань».

Пекинский клуб один из немногих в Китае, кто способен улучшить нынешнюю зарплату Бэйла. В мадридском «Реале» хавбек зарабатывает 600 тысяч фунтов (669 тысяч евро) в неделю.

Отмечается, что в случае перехода в «Бейцзин Гуоань» Бэйл станет самым высокооплачиваемым игроком в истории китайского футбола. В настоящее время самый высокий оклад в Суперлиге у форварда «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэля Лавесси. Аргентинец зарабатывает более 500 тысяч фунтов (558 тысяч евро) в неделю.

В прошедшем сезоне Гарет Бэйл провел 29 матчей в чемпионате Испании. На его счету 8 голов и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph