Гарет Бэйл может перейти в «Бейцзин Гуоань»

Автор: Анатолий Акулов 0

Гарет Бейл

30-летний валлиец может перебраться в чемпионат Китая. Гаретом Бэйлом заинтересовался «Бейцзин Гуоань».

Пекинский клуб один из немногих в Китае, кто способен улучшить нынешнюю зарплату Бэйла. В мадридском «Реале» хавбек зарабатывает 600 тысяч фунтов (669 тысяч евро) в неделю.

Отмечается, что в случае перехода в «Бейцзин Гуоань» Бэйл станет самым высокооплачиваемым игроком в истории китайского футбола. В настоящее время самый высокий оклад в Суперлиге у форварда «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэля Лавесси. Аргентинец зарабатывает более 500 тысяч фунтов (558 тысяч евро) в неделю.

В прошедшем сезоне Гарет Бэйл провел 29 матчей в чемпионате Испании. На его счету 8 голов и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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