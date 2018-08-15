Голкипер Даниел Субашич завершил карьеру в сборной Хорватии

Голкипер «Монако» Даниел Субашич завершил карьеру в сборной Хорватии. До него это сделали Манджукич и Чорлука.

33-летний вратарь стал уже третьим игроком, объявившим об уходе из национальной команды после ЧМ-2018, после Ведрана Чорлуки и Марио Манджукича.

«Пришло время попрощаться с моей любимой формой после 10 лет, которые я провел в национальной команде», – заявил футболист.

По его словам, решение о завершении карьеры в сборной он принял еще до чемпионата мира.

За сборную Хорватии Субашич провел 44 матча. На ЧМ-2018 он вместе с командой дошел до финала, где хорваты уступили Франции (2:4).

Фото: Global Look Press

Источник: AP