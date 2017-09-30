Тимо Вернер попал в сферу интересов «Барселоны»

Форвард «РБ Лейпцига» Тимо Вернер заинтересовал руководство «Барселоны». Каталонцы видят в немце отличную замену Луису Суаресу.

Нападающий «Лейпцига» отказался продлевать контракт с «быками», поэтому интерес со стороны топ-клубов к немцу только усилился. Скауты «Барселоны» уже давно следят за выступлениями 21-летнего игрока. В составе «сине-гранатовых» Вернер может стать преемником Луиса Суареса.

Помимо «Барсы» за нападающим пристально следят еще пара клубов: мадридский «Реал» и «Бавария». Вторые видят в немце замену Роберту Левандовски в случае переезда поляка в Мадрид.

В шести играх этого сезона Бундеслиги Вернер забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: mundodeportivo