Полузащитник Александр Зинченко официально продлил контракт с «Манчестер Сити». Украинец проведет в клубе еще около 5 лет.
Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года. Это продление на три года относительно предыдущего контракта, который должен был действовать до конца сезона-2020/21.
— Manchester City (@ManCity) June 20, 2019
В завершившемся сезоне Зинченко зачастую играл на позиции флангового защитника. Он провел 29 матчей в различных турнирах, забив один гол.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»