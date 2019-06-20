Александр Зинченко официально продлил контракт с «Манчестер Сити»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Полузащитник Александр Зинченко официально продлил контракт с «Манчестер Сити». Украинец проведет в клубе еще около 5 лет.

Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года. Это продление на три года относительно предыдущего контракта, который должен был действовать до конца сезона-2020/21.

В завершившемся сезоне Зинченко зачастую играл на позиции флангового защитника. Он провел 29 матчей в различных турнирах, забив один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Александр Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»

Зинченко

Александр Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити»

Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Сити»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 