Хави может стать главным тренером сборной Катара

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави заявил, что хотел бы возглавить сборную Катара. В настоящий момент 37-летний испанец является играющим тренером катарского клуба «Аль-Садд».

«Почему бы и нет? Думаю, что было бы здорово стать главным тренером сборной Катара. Посмотрим. Мне нужен опыт, персонал и все остальное, но как минимум я уже знаю игроков из Катара и местные особенности.

Я здесь, чтобы помочь футболу Катара стать лучше перед домашним чемпионатом мира в 2022 году. Думаю, стать тренером – это моя цель», — сказал Хави.

Экс-капитан «Барселоны» планирует завершить карьеру в конце нынешнего сезона. Хави стал футболистом «Аль-Садда» в 2015 году, подписав контракт на три года.

Фото: Global Look Press

Источник: Times of India