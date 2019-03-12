«Уфа» может подарить болельщикам билеты на матч с «Ростовом»

Президент «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об акции, которую подготовил клуб. Она связана с предстоящим матчем команды Кириченко с «Ахматом» в рамках 20-го тура РПЛ .

«В случае победы «Уфы» в матче с «Ахматом» мы подарим каждому болельщику, купившему билет на эту игру, аналогичный билет на следующий домашний матч с «Ростовом», — написано на официальном сайте «Уфы».

Напомним, игра «Уфы» с «Ахматом» состоится 17 марта, а встреча с «Ростовом» — 7 апреля. На данный момент команда Кириченко занимает предпоследнее место в РПЛ с 16 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Уфы»