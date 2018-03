Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил победный гол в матче чемпионата Испании против «Атлетико» (1:0). Этот гол стал для аргентинца 600-м в карьере.

539 мячей Месси забил за «Барселону», 61 – за сборную Аргентины.

1-0 (26') Lionel Messi has now scored 600 senior career goals for club and country in 747 appearances in all competitions. #fcblive #laliga

— Gracenote Live (@GracenoteLive) March 4, 2018