Премьер-лига. 14-й тур. «Локомотив» и «Рубин» голов не забили

В очередном матче чемпионата России московский «Локомотив» приехал в Казань на матч с «Рубином». Голов забито не было.

Премьер-лига. 14-й тур

РУБИН — ЛОКОМОТИВ — 0:0

Казань. 11 ноября.

Стадион: «Казань-Арена». 11 736 зрителей

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Рубин»: Ив. Коновалов, Устинов, Уремович, Навас, Гранат, Кудряшов, Байрамян, Камболов (Могилевец, 77), Иг. Коновалов (Подберезкин, 59), Азмун, Бухаров (Полоз, 78).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Фарфан (Жемалетдинов, 83), Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов (Эдер, 59).

Предупреждения: Рыбус (30), Уремович (40), Бухаров (65), Крыховяк (69).

6 (5) удары (в створ) 2 (0)

16 фолы 19

3 угловые 5

3 офсайды 2

46 % владения мячом 54

Мацей Рыбус провел свой первый матч после сентябрьской травмы. Но этот матч не особо удался. Во-первых, сам Рыбус получил желтую карточку на 30-й минуте. Во-вторых, в первом тайме команды пробили в сумме лишь дважды, не создав ни одного опасного момента. Но во второй половине матча у «Рубина» что-то начало получатся: Кудряшов воспользовался ошибкой Фарфана, подал мяч на Азмуна, который пробил в дальний угол, но Гильерме защитил свои ворота. В «Локомотиве» пытался что-то предпринять Фарфан, но ничего не получилось: то рикошет, то блокировка. В конце матча отличный шанс забить гол вновь выпал Азмуну. Сначала защитники не позволили ему пробить, но потом удар долетел до ворот, где снова себя показал Гильерме.

«Рубин» не может выиграть уже 4-й матч подряд. Главный тренер команды Курбан Бердыев ждет результата: «Рубин» потерял два очка, если говорить о голевых моментах. От игры есть удовлетворение, а вот результат давит. В первом тайме было волнение, ведь мы неудачно провели предыдущий матч. Во второй половине встречи мы успокоились и стали правильно играть».

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»