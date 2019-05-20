Премьер-лига. 29-й тур. «Рубин» и «Анжи» поделили очки.

«Рубин» на своем поле принимал «Анжи». Матч завершился нулевой ничьей.

Премьер-лига. 29-й тур

РУБИН — АНЖИ — 0:0 (0:0).

Казань. 20 мая.

Стадион: «Казань Арена».

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян (Сагитов, 63), Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Иг. Коновалов, Полоз (Акбашев, 70).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков (Эльмурзаев, 87), Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко (Гайдаров, 90+4), Агаларов (Кацаев, 68).

Предупреждение: Калошин (84).

6 (2) удары (в створ) 3 (1)

7 фолы 9

13 угловые 3

1 офсайды 2

63 % владения мячом 37

С самого начала казанцы взяли мяч под свой контроль. Голевой момент хозяева создали в середине первого тайма. После углового от рук Дюпина мяч попал в перекладину. «Анжи» запомнился острой контратакой. После фланговой подачи Агаларов в падении пробил головой. «Рубин» спас Бабурин. Во втором тайме игра выровнялась. Но до остроты у чужих ворот дело так и не дошло. Команда Бердыева одержала лишь одну победу в последних одиннадцати матчах. Махачкалинцы поднялись с последнего места турнирной таблицы, обойдя «Енисей».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»