Премьер-лига. 29-й тур. «Рубин» и «Анжи» поделили очки.

«Рубин» на своем поле принимал «Анжи». Матч завершился нулевой ничьей.
Премьер-лига. 29-й тур
РУБИН — АНЖИ — 0:0 (0:0).
Казань. 20 мая.
Стадион: «Казань Арена».
Судья: Сергей Карасев (Москва).
«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян (Сагитов, 63), Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Иг. Коновалов, Полоз (Акбашев, 70).
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков (Эльмурзаев, 87), Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко (Гайдаров, 90+4), Агаларов (Кацаев, 68).
Предупреждение: Калошин (84).
6 (2) удары (в створ) 3 (1)
7 фолы 9
13 угловые 3
1 офсайды 2
63 % владения мячом 37
С самого начала казанцы взяли мяч под свой контроль. Голевой момент хозяева создали в середине первого тайма. После углового от рук Дюпина мяч попал в перекладину. «Анжи» запомнился острой контратакой. После фланговой подачи Агаларов в падении пробил головой. «Рубин» спас Бабурин. Во втором тайме игра выровнялась. Но до остроты у чужих ворот дело так и не дошло. Команда Бердыева одержала лишь одну победу в последних одиннадцати матчах. Махачкалинцы поднялись с последнего места турнирной таблицы, обойдя «Енисей».
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»