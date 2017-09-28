Жозе Моуриньо: «Этот состав ЦСКА сильнейший, но и «МЮ» — моя сильнейшая команда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в Лиге чемпионов. Португалец остался доволен игрой своих подопечных и похвалил Ромелу Лукаку, отметив, вокруг нападающего собран великолепный коллектив.

«Конечно, я не ожидал такого начала. Мы очень сильно начали, из четырех первых ударов три претворили в голы. Все, что оставалось после такого великолепного начала, это контролировать игру и довести ее до победы.

Эта победа хорошо скажется как на состоянии команды в целом, так и отдельных игроков. В частности, Андера Эрреры, который не получал достаточно времени в матчах Премьер-лиги, но сегодня сыграл великолепно. То же самое можно сказать про Марсьяля. Я очень доволен. Игроки получили большой заряд уверенности в себе. Нам надо уже думать о следующем матче.

Я очень доволен такой победой на выезде. Когда «МЮ» два сезона назад играл в Лиге чемпионов, команда испытывала проблемы не только в гостях, но и дома. А сегодня великолепный результат соединился с отличной игрой. До 60-й минуты все действовали просто замечательно. Потом темп сбился, по сути мы уже доигрывали. При этом никто не говорит, что у нас масса игроков выбыла из строя. Нам пришлось заново создавать среднюю линию, тем не менее она сработала превосходно.

Я назвал этот состав ЦСКА сильнейшим из тех, с которым раньше играл. Но ведь и «МЮ» — моя сильнейшая команда. Я приезжал сюда с «Интером», «Челси», «Реалом», но с двумя последними — уже после групповой стадии. Давление тогда было слишком велико, не позволяя нам показать себя во всей красе. А сегодня я полностью доволен игрой.

Лукаку забил 10 голов до наступления октября. Это замечательное достижение. Но нападающий не играет один. Вокруг него собрана великолепная команда, которая помогает ему достигать такого результата. У Лукаку есть еще одна игра в этом месяце, чтобы улучшить свой результат. Уверен, мой комплимент не повлияет на Ромелу и он продолжит усердно работать на тренировках и в матчах», — сказал Моуриньо.

«Манчестер Юнайтед» обыграл ЦСКА со счетом 4:1. К 26-й минуте «манкуниацы» вели с преимуществом в три мяча. Лукаку оформил в матче дубль.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»