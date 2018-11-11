«Ювентус» готов обменять Марио Манджукича на Поля Погба

«Ювентус» намерен вернуть французского полузащитника Поля Погба, выступающего за «Манчестер Юнайтед». Итальянский клуб готов предложить в обмен одного из своих футболистов.

«Старая синьора» готова отдать манкунианцам защитников Мехди Бенатиа, Алекса Сандро или нападающего Марио Манджукича. В «Ювентусе» надеются оформить сделку в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что французский полузащитник готов вернуться в «Ювентус», за который выступал с 2012 по 2016 год.

В нынешнем сезоне 25-летний Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей во всех турнирах, стал автором пяти забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express