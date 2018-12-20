Зидан рассматривает вариант с «Манчестер Юнайтед»

Автор: Дарья Григорьева 0

Зидан

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан может продолжить свою тренерскую карьеру в Англии. Специалист рассматривает вариант с «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, предполагается, что французу поступило предложение от «красных дьяволов», над которым он размышляет. Зидан хотел бы поработать с «Ювентусом» или со сборной Франции, но пока не видит такой возможности.

Напомним, что 18 декабря «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Жозе Моуринью. Ранее была информация, что клуб рассматривает кандидатуру только Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды.

Фото: GLobal Look Press
Источник: As

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