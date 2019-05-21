Футбольная ассоциация Ирландии проведет расследование по возможному договорному матчу

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) проведет расследование по матчу ФК «Лимерик» — «Ков Рэмблерс». FAI считает, что это встреча могла быть договорной.

Представители ассоциации отметили, что на этот матч было сделано много ставок, а это нехарактерно для встречи двух клубов первого дивизиона. До игры фаворитом встречи считался «Ков Рэмблерс», но, пропустив после двух точных ударов с пенальти, проиграл «Лимерику» со счетом 2:3. .

Отмечается, что крупные букмекерские конторы Paddy Power и Bet365 перестали принимать ставки на матч незадолго до первого гола. В Футбольной Ассоциации Ирландии подозревают, что «Лимерик» также может быть замешан в договорном матче с клубом «Шелбурн», который состоялся 19 апреля.

Главный тренер «Ков Рэмблерс» Стивен Хендерсон сообщил, что клуб поможет FAI в любом расследовании. А от «Лимерика» никаких комментариев не было.

Напомним, ранее бывший игрок украинского клуба «Карпаты» рассказал о «договорняке» с «Металлистом». Он заявил, что за сдачу игры футболисты получили по 10 тысяч долларов.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times