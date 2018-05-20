Лионель Месси лично убеждал Антуана Гризманна перейти в «Барселону»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Messi

В ближайшее время Антуан Гризманн может перейти в «Барселону». Его уговаривал Лионель Месси.

Нападающий «Барселоны»  Лионель Месси хочет видеть в своей команде форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Аргентинец лично беседовал с французом, убеждая его перейти в каталонский клуб. Предполагается, что в ближайшее время трансфер состоится.

По данным источника, «Барселона» предложит Гризманну контракт на пять лет с зарплатой 15 миллионов евро за сезон, что позволит французу стать вторым по зарплате игроком каталонцев – после Месси.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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