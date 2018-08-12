«Манчестер Юнайтед» впервые в истории планирует назначить спортивного директора

«Манчестер Юнайтед» впервые за свою 140-летнюю историю планирует ввести в клубе должность спортивного директора. Это нововведение позволит клубу модернизировать трансферную политику.

Сообщается, что руководство признало необходимость изменений в реалиях современного футбола, когда тренеры приглашаются в команды на короткие сроки.

Спортивный директор должен стать связующим звеном между руководством и главным тренером. Это даст клубу дополнительные опыт, направленный на сохранение идеалов и ценностей команды.

Ранее появилась информация, что между главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью и исполнительным директором Эдом Вудвордом произошел разлад из-за трансферов.

Ожидается, что после назначения спортивного директора за Вудвордом останется важная роль в трансферной политике «Юнайтед», но и Моуринью и его ассистенты будут иметь значительное слово.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian