Женская сборная США подала в суд на Федерацию футбола

Автор: Иван Трамваев 0

США

Женская сборная США по футболу сегодня, 8 марта, подала в суд на Федерацию футбола США. 28 игроков считают, что подверглись дискриминации по половому признаку из-за несправедливых условий труда и его оплаты. 

Футболистки обвиняют федерацию в «узаконенной дискриминации по половому признаку». Спортсменки утверждают, что это влияет не только на их зарплату, но и на то, где и насколько часто они играют, как тренируются и получают медицинскую помощь, а также на то, как ездят на матчи.

Многие из этих проблем были отражены в жалобе пяти игроков сборной США, которая была подана еще в 2016 году, но отсутствие решения заставило их искать другие способы выхода из ситуации. Футболистки считают, что должны проводить больше матчей, чем мужская сборная, поскольку они выигрывают чаще и при этом получают меньше денег.

Американская национальная команда выиграла три из семи мировых первенств и является рекордсменом по этому показателю.Женская сборная США является действующим чемпионом мира. Следующий чемпионат мира по футболу среди женщин пройдёт во Франции с 7 июня по 7 июля 2019 года.

Фото: Global Look Press
Источник: New York Times

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