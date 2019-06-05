Илья Геркус о целях на ближайшее будущее: «Расширение РПЛ – наша стратегическая задача»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался касательно вариантов развития РПЛ. По мнению функционера, 16 клубов — идеальная схема на сегодняшний день.

Спортивный менеджер считает, что процесс расширения лиги возможен в дальнейшем. Этот процесс будет проводиться постепенно и потребует длительного времени.

«На мой взгляд, увеличение количества клубов РПЛ – наша стратегическая задача. Но подходить к этой реформе нужно постепенно. На сегодня 16 клубов в РПЛ – это идеальная схема проведения турнира», — подчеркнул Геркус.

«Мы видим, что европейский футбол с каждым годом становится все более конкурентным. Чтобы нам выдержать эту прогрессивную гонку, необходимо как минимум сохранить уровень конкуренции внутри самой лиги. Сначала укрепить фундамент, а затем уже идти вперед», — добавил он.

«Первоочередной задачей в этом проекте вижу реформирование ФНЛ, которая автоматически станет катализатором расширения РПЛ. В ФНЛ необходимо выводить на новый уровень буквально все: от разработки новой системы премирования команд за достижение результата до лицензирования стадионов, а вместе с тем и повышения уровня посещаемости. И только тогда можно будет рассмотреть вопрос увеличения количества клубов в РПЛ», — считает Илья Геркус.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Ильи Геркуса