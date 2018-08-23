Акции «Манчестер Юнайтед» обновили рекорд на бирже

Автор: Поршнев Тимофей 0

Манчестер Юнайтед

Стоимость акций «Манчестер Юнайтед» достигла рекордных значений во время вторничных торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.  Одна акция стоила 24 доллара (или 18.50 фунта). 

Таким образом, общая стоимость клуба достигла 4 миллиардов долларов (или 3.1 миллиарда фунтов).

Отметим, что летом «Манчестер Юнайтед» подписал три значимых коммерческих соглашения – с производителем виски Chivas, букмекером MoPlay и производителем сантехники и других приборов Kohler.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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