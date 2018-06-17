Голкипер сборной Египта не принял награду лучшему игроку матча с Уругваем

Автор: Тимофей Поршнев 0

Egypt

Вратарь сборной Египта Мохамед Эль-Шенави был признан лучшим игроком матча с Уругваем в первом туре группового этапа чемпионата мира—2018. Однако он отказался получать награду.

Причиной стало то, что награда предоставляется одной из торговых марок пива. Эль-Шенави же мусульманин, и религия запрещает ему употреблять алкоголь.

Напомним, встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась победой уругвайцев со счётом 1:0. Во втором тайме Эль-Шенави совершил несколько эффектных сейвов, но в концовке пропустил после удара Хосе Марии Хименеса.

Соперниками сборной Египта по группе помимо Уругвая являются команды России и Саудовской Аравии.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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