Кепа Аррисабалага будет зарабатывать в «Челси» 10 миллионов фунтов в год

Автор: Тимофей Поршнев 0

Kepa Arrizabalaga

Стали известны финансовые детали контракта голкипера Кепы с «Челси». Игрок будет зарабатывать 10 миллионов фунтов в год.

Лондонский клуб накануне заключил с испанским вратарем контракт на семь лет, заплатив за него «Атлетику» 80 миллионов евро (71,6 млн фунтов).

23-летний футболист будет зарабатывать на «Стэмфорд Бридж» 10 миллионов фунтов в год. Таким образом в общей сложности его трансфер обойдется «синим» в 141,6 миллиона фунтов.

В прошлом сезоне юный испанец сыграл в 30 матчах в Примере и пропустил 43 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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