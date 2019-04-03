Кубок России. 1/2 финала. Первый матч. «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью

Первой матч 1/2 финала кубка России «Локомотив» — «Ростов» закончился ничьей. В этой встрече использовалась система VAR.

Олимп-Кубок России. 1/2 финала. Первый матч.

ЛОКОМОТИВ — РОСТОВ — 2:2 (0:0)

Москва. 3 апреля.

Стадион: «РЖД Арена».

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Ан. Миранчук, Денисов, Баринов, Фернандеш (Кварацхелия, 57), Ал. Миранчук, Смолов (Эдер, 74).

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Новосельцев, Мевля, Чернов, Зайнутдинов (Глебов, 68), Еременко (Норманн, 86), Гацкан, Логашов, Ионов (Шомуродов, 73), Попов.

Голы: 0:1 — Еременко (50), 1:1 — Ан. Миранчук (67), 1:2 — Попов (84, с пенальти), 2:2 — Новосельцев (85, автогол).

Предупреждения: Кверквелия (28), Баринов (54), Чорлука (83), Логашов (90).

10 (6) удары (в створ) 6 (4)

10 фолы 15

4 офсайды 2

5 угловые 1

51 % владения мячом 49

Все голы пришлись на второй тайм. Счет в матче открыли ростовчане. Попов вышел один на один с вратарем хозяев, но пробил прямо в него. Еременко подхватил мяч и направил его мимо защитников. Затем удалось отличиться «железнодорожникам». Ан. Миранчук точным ударом в девятку поразил ворота Песьякова. Футболист сделал это со штрафного удара. После этого благодаря системе VAR главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Локомотива». 11-метровый реализовал Попов. Почти сразу же забила команда из Москвы. Новосельцев срезал мяч в собственные ворота после прострела Ал. Миранчука.

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»