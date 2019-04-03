Кубок России. 1/2 финала. Первый матч. «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью

Первой матч 1/2 финала кубка России «Локомотив» — «Ростов» закончился ничьей. В этой встрече использовалась система VAR.
Олимп-Кубок России. 1/2 финала. Первый матч.
ЛОКОМОТИВ — РОСТОВ — 2:2 (0:0)
Москва. 3 апреля.
Стадион: «РЖД Арена».
Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Ан. Миранчук, Денисов, Баринов, Фернандеш (Кварацхелия, 57), Ал. Миранчук, Смолов (Эдер, 74).
«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Новосельцев, Мевля, Чернов, Зайнутдинов (Глебов, 68), Еременко (Норманн, 86), Гацкан, Логашов, Ионов (Шомуродов, 73), Попов.
Голы: 0:1 — Еременко (50), 1:1 — Ан. Миранчук (67), 1:2 — Попов (84, с пенальти), 2:2 — Новосельцев (85, автогол).
Предупреждения: Кверквелия (28), Баринов (54), Чорлука (83), Логашов (90).
10 (6) удары (в створ) 6 (4)
10 фолы 15
4 офсайды 2
5 угловые 1
51 % владения мячом 49
Все голы пришлись на второй тайм. Счет в матче открыли ростовчане. Попов вышел один на один с вратарем хозяев, но пробил прямо в него. Еременко подхватил мяч и направил его мимо защитников. Затем удалось отличиться «железнодорожникам». Ан. Миранчук точным ударом в девятку поразил ворота Песьякова. Футболист сделал это со штрафного удара. После этого благодаря системе VAR главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Локомотива». 11-метровый реализовал Попов. Почти сразу же забила команда из Москвы. Новосельцев срезал мяч в собственные ворота после прострела Ал. Миранчука.
Фото: твиттер «Локомотива»
Источник: Еженедельник «Футбол»